Работники РНПК стали призерами всероссийского конкурса мастерства

Работники рязанского нефтезавода удостоились двух призовых мест в номинации «проникающими веществами (капиллярный)» — Андрей Доможилов занял второе место, Дмитрий Барковец — третье место.

Работники Рязанской нефтеперерабатывающей компания (входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефть») стали призерами всероссийского конкурса «Дефектоскопист 2021».

В мероприятии приняли участие более 350 специалистов по неразрушающему контролю из 15 организаций страны, в том числе и из РНПК. Работники рязанского нефтезавода удостоились двух призовых мест в номинации «проникающими веществами (капиллярный)» — Андрей Доможилов занял второе место, Дмитрий Барковец — третье место. Победителей и призеров смотра-конкурса наградили дипломами и призами.

Инженеры (по дефектоскопии) Рязанской НПК Андрей Доможилов и Дмитрий Барковец ведут неразрушающий контроль технологического оборудования более десяти лет. От их профессионализма зависит надежность и срок работы технологического трубопровода, сосудов и аппаратов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды, печей и резервуаров. Специалисты работают с дорогостоящим и сложным контрольно-измерительным оборудованием, обладают обширными техническими знаниями, знают стандарты и нормы дефектоскопистов, регламенты и различного рода документацию.

Конкурс прошел при поддержке Ростехнадзора и Минпромторга России, а также российского общества по неразрушающему контролю и технической диагностике.

Победителей и призеров смотра-конкурса определяли по следующим методам неразрушающего контроля: акустическая эмиссия, визуальный и измерительный, вибродиагностический, вихретоковый, проникающими веществами (капиллярный), магнитный, радиационный, тепловой и ультразвуковой.

Конкурс состоял из трех этапов — теоретический в форме тестирования, практический, в ходе которого необходимо было провести капиллярный контроль сварного соединения труб и итоговый — выдача заключения по проведению контроля (заполнение технологической карты).

Рязанская НПК в заботе о кадровом потенциале предоставляет все возможности для профессионального развития работников и их карьерного роста. Опытные работники повышают квалификацию через тестирование в Учебном центре или участвуют в ежегодных конкурсах профессионального мастерства. Для поступивших на работу предусмотрено развитие по специальной программе ПАО «НК «Роснефть», в рамках которой новички развивают корпоративные и управленческие компетенции, участвуют в научно-технических конференциях и других проектах.

Рязанская НПК много лет успешно реализует программу наставничества, направленную на раскрытие профессионально-личностного потенциала работников. В ходе реализации программы происходит передача знаний и помощь в приобретении умений и навыков от более опытного работника к менее опытному.

Предприятие большое внимание уделяет повышению престижа рабочих специальностей. Подготовка рабочих кадров ведется в сотрудничестве с десятью вузами и ссузами страны. Предприятие инвестирует средства в развитие организаций среднего профессионального образования, обеспечивает ознакомительную и производственную практику студентов и принимает на работу выпускников.

Справка:

АО «РНПК» является крупнейшим перерабатывающим предприятием Центрального федерального округа. Завод входит в четверку крупнейших НПЗ России по объемам переработки и ассортименту выпускаемой продукции. На предприятии трудится более 3,5 тысяч человек.