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На выборах в Госдуму в Рязанской области посчитаны две трети голосов
Идущие вторыми, третьими и четвертыми партии и кандидаты в округах поменялись местами

Избирательная комиссия Рязанской области постоянно обновляет данные о голосовании на выборах депутатов Государственной Думы Р. Ф. 17-19 сентября. После 00:30 20 сентября стало известно, что подсчет закончился в Пителинском, Кадомском и Ермишинском районе. Напротив, в Пронском районе не обработали еще и 35% бюллетеней, а в Сасове едва преодолели порог 15%.

Промежуточные результаты в округе № 156:

«Единая Россия» — 49,27%,

КПРФ — 18,64%,

ЛДПР — 9,56%,

«Справедливая Россия — За правду» — 8,21%,

«Новые люди» — 5,66%,

«Партия пенсионеров» — 2,61%.

Голоса за одномандатников:

Андрей Красов («ЕР») — 37,49%

Олег Струков (КПРФ) — 14,39%

Александр Аверин («Справедливая Россия — За правду») — 11,85%

Дмитрий Детинов («Новые люди») — 7,87%

Андрей Любимов («Яблоко») — 7,30%

Максим Мустафин (ЛДПР) — 5,90%.

Промежуточные результаты в округе № 157:

«Единая Россия» — 49,27%,

КПРФ — 18,64%,

ЛДПР — 9,56%,

«Справедливая Россия — за правду» — 8,21%,

«Новые люди» — 5,66%,

«Партия пенсионеров» — 2,61%.

Голоса за одномандатников:

Дмитрий Хубезов («ЕР») — 48,36%

Евгений Морозов (КПРФ) — 14,47%

Александр Шерин (ЛДПР) — 13,94%

Григорий Парсеньтьев («Справедливая Россия — За правду») — 6,31%

Артур Завьялов («Новые люди») — 5,22%

Наталья Рубина («Партия пенсионеров») — 4,02%

Выборы депутатов Государственной Думы Р. Ф. продолжались с утра 17 сентября до вечера 19 сентября.