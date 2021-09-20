На выборах в Госдуму в Рязанской области посчитаны две трети голосов

Избирательная комиссия Рязанской области постоянно обновляет данные о голосовании на выборах депутатов Государственной
Промежуточные результаты в округе № 156:
«Единая Россия» — 49,27%,
КПРФ — 18,64%,
ЛДПР — 9,56%,
«Справедливая Россия — За правду» — 8,21%,
«Новые люди» — 5,66%,
«Партия пенсионеров» — 2,61%.
Голоса за одномандатников:
Андрей Красов («ЕР») — 37,49%
Олег Струков (КПРФ) — 14,39%
Александр Аверин («Справедливая Россия — За правду») — 11,85%
Дмитрий Детинов («Новые люди») — 7,87%
Андрей Любимов («Яблоко») — 7,30%
Максим Мустафин (ЛДПР) — 5,90%.
Промежуточные результаты в округе № 157:
«Единая Россия» — 49,27%,
КПРФ — 18,64%,
ЛДПР — 9,56%,
«Справедливая Россия — за правду» — 8,21%,
«Новые люди» — 5,66%,
«Партия пенсионеров» — 2,61%.
Голоса за одномандатников:
Дмитрий Хубезов («ЕР») — 48,36%
Евгений Морозов (КПРФ) — 14,47%
Александр Шерин (ЛДПР) — 13,94%
Григорий Парсеньтьев («Справедливая Россия — За правду») — 6,31%
Артур Завьялов («Новые люди») — 5,22%
Наталья Рубина («Партия пенсионеров») — 4,02%
Выборы депутатов Государственной