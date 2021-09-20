На чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ рязанские спортсмены завоевали три медали

С 16 по 19 сентября 2021 года в Копенгагене на озере Багсвард прошел чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ и параканоэ. В соревнованиях участвовали спортсмены из 56 стран мира. Гребцы выступили в 28 видах программы, на дистанциях 200, 500, 1000 и 5000 метров в одиночках, двойках и четверках. Также впервые на чемпионате мира были проведены заезды в двойках микст на дистанции 200 метров.
Спортсмен-инструктор ГАУ РО «ЦСП», воспитанница «СШОР «Олимпиец», мастер спорта России международного класса Анастасия Долгова завоевала «золото» в К2 на дистанции 200 метров. Тренируют спортсменку заслуженный тренер России Владимир Тебенихин и Юрий Худоба.
Спортсмен-инструктор ГАУ РО «ЦСП», воспитанник ГАУ РО «СШОР «Лидер», заслуженный мастер спорта Иван Штыль занял первое место в С2 на дистанции 200 метров в миксте и третье место в C4 на дистанции 500 метров. Тренирует спортсмена Владимир Клинов.