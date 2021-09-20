На чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ рязанские спортсмены завоевали три медали

В Копенгагене на озере Багсвард прошел чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ и параканоэ. Анастасия Долгова завоевала «золото» в К2 на дистанции 200 метров. Иван Штыль занял первое место в С2 на дистанции 200 метров в миксте и третье место в C4 на дистанции 500 метров.