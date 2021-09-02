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В рыбновской больнице произошел пожар
На тушение привлекались 11 единиц техники и 41 человек личного состава.

В рыбновской больнице произошел пожар. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Возгорание случилось в четверг, 2 сентября, примерно в 20:20. Весь первый этаж районной больницы был задымлен. Очаг возгорания находился в подвале и составил четыре квадратных метра. Его ликвидировали в течение получаса.

Пожарные эвакуировали пять человек. Никто не пострадал.

На тушение привлекались 11 единиц техники и 41 человек личного состава.