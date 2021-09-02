В Рязанском Центре гигиены и эпидемиологии выявили нарушения антикоррупционного законодательства

Нарушения выявила Волжская природоохранная прокуратура.

Работников рязанского Центра гигиены и эпидемиологии уличили в нарушении антикоррупционного законодательства. Об этом в среду, 1 сентября, сообщила Волжская природоохранная прокуратура.

Правоохранители выяснили, что 11 должностных лиц предоставили в кадастровую службу недостоверные и неполные сведения и о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

Руководителю организации внесли представление. Нарушителей привлекли к дисциплинарной ответственности.