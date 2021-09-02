В Рязани назначили нового руководителя теплосетей
Напомним, Алексей Олейник участвовал в конкурсе 30 июня, но его кандидатуру не утвердили. Тогда директором РМПТС стал Сергей Лепехин, ранее руководивший коммунальным предприятием в поселке Лесной Шиловского района.
В Рязанских теплосетях назначен новый руководитель. Как стало известно РЗН. инфо в среду, 1 сентября, на должность директора ведущего МУПа города утвердили Алексея Олейника.
Напомним, Алексей Олейник участвовал в конкурсе 30 июня, но его кандидатуру не утвердили. Тогда директором РМПТС стал Сергей Лепехин, ранее руководивший коммунальным предприятием в поселке Лесной Шиловского района. В должности Лепехин продержался полтора месяца.
Алексей Олейник — руководитель теплосети подмосковной Старой Купавны, ранее работал в рязанских теплосетях главным инженером.