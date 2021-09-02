В Рязани назначили нового руководителя теплосетей

Напомним, Алексей Олейник участвовал в конкурсе 30 июня, но его кандидатуру не утвердили. Тогда директором РМПТС стал Сергей Лепехин, ранее руководивший коммунальным предприятием в поселке Лесной Шиловского района.