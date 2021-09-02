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Туристический проект «Новая Ока» может привлечь в Рязань более 9 млрд рублей
Проект предполагает обустройство русла Оки на протяжении 500 километров — от есенинских мест до Касимова. Вдоль реки построят инфраструктуру для отдыха и туризма.

Проект «Новая Ока» за год вырос до общерегионального уровня. Об этом и реализации проекта говорили в Рязани четверг, 30 августа.

В первую очередь на пресс-конференции участники проекта «Новая Ока», инициированного партией «Новые люди», рассказали о ближайших планах. На пресс-конференцию приехал президент Ассоциации внутреннего и въездного туризма России Владимир Шаров.

В обсуждении также участвовал министр культуры и туризма области Виталий Попов, сотрудники администрации города, главы Рязанского и Старожиловского районов, представитель партии «Новые люди», депутат Рязанской областной Думы Вадим Польевтов.

За год проект «Новая Ока» поддержали и в регионе, и на федеральном уровне.

Проект предполагает обустройство русла Оки на протяжении 500 километров — от есенинских мест до Касимова. Вдоль реки построят инфраструктуру для отдыха и туризма. Так, в Старожиловском районе планируют открыть трехзвездочный сетевой этнографический эко-парк-отель «Казачий» с музейным и арт-проектами.

А в Рязанском районе планируется выстроить сетевой круглогодичный детско-юношеский центр «Территория успеха», где проведут в том числе образовательные смены. Проект реализуют на средства инвесторов.

По оценке президента Ассоциации внутреннего и выездного туризма, с помощью проекта «Новая Ока» в Рязанскую область можно привлечь 9 млрд рублей для развития внутреннего туризма, а сами средства направить на строительство отелей.

«Реализация масштабного проекта важна всем: и туристам, и властям, и бизнесу, и местным жителям, — отмечает Вадим Польевтов. — Вдоль русла реки планируется создать сеть причалов и баз отдыха, появятся новые туристические маршруты. В перспективе проект может обеспечить область более 10 тысячами рабочих мест. Это прямая поддержка близлежащих сел и деревень».

Всего в рамках «Новой Оки» намечено создание десятков туристических маршрутов. Литературные маршруты позволят отправиться по следам Есенина и Паустовского. Выбирая религиозные, можно, например, посетить поселок Кадом, родину святого преподобного Германа Аляскинского. Интересна идея «славянских» маршрутов, которые посвящены Старой Рязани и былинным преданиям.

«У каждого туристического маршрута будет свое лицо», — отметил Владимир Шаров.

Также президент Ассоциации обратил внимание на необходимость налаживания межрегиональных связей в туристической отрасли. Об этом же высказался Виталий Попов.

«Рязанская область активно работает и перенимает опыт соседей, создает новые проекты. Так, регион будет выходить с инициативой объявить 2027 год годом известного географа Тян-Шанского, родившегося в Рязанской области», — сообщил министр.

Разработку, аудит и сертификацию всех маршрутов должны завершить до декабря. Планируется, что уже к концу года новые предложения войдут в программу продаж партнеров Ассоциации региональных туристических агентств.

В этом году Рязань вместе с еще двенадцатью городами вошла в маршрут «Большого Золотого кольца России».