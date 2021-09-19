Жительница Касимова незаконно продавала алкоголь из дома
Полицейские в городе Касимове не первый раз выявляют факт реализации спиртосодержащей продукции из жилища 55-летней женщины. Ранее местную жительницу привлекали за это нарушение к административной ответственности по ст. 14.17.1 КоАП РФ.
Жительница Касимова незаконно продавала алкоголь из дома. Об этом сообщает сайт УМВД.
55-летняя женщина неоднократно продавала спиртное из квартиры и ее привлекали к административной ответственности. В ходе рейда полиция выяснила, что она вновь возобновила незаконную деятельность.
Женщину задержали. Возбуждено уголовное дело за неоднократную незаконную розничную продажу алкоголя.