У жителя Сасовского района нашли более килограмма конопли

Против мужчины возбудили уголовное дело за незаконное хранение наркотических средств в крупном размере.

У жителя Сасовского района нашли более килограмма конопли. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В Рязанской области проводят оперативно-профилактическую операцию «Мак-2021».

У 33-летнего жителя села Алешино Сасовского района оперативники нашли в доме 142 грамма марихуаны и более одного килограмма конопли.

Против мужчины возбудили уголовное дело за незаконное хранение наркотических средств в крупном размере.