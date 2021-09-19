У жителя Сасовского района нашли более килограмма конопли
Против мужчины возбудили уголовное дело за незаконное хранение наркотических средств в крупном размере.
У жителя Сасовского района нашли более килограмма конопли. Об этом
В Рязанской области проводят оперативно-профилактическую операцию «Мак-2021».
У 33-летнего жителя села Алешино Сасовского района оперативники нашли в доме 142 грамма марихуаны и более одного килограмма конопли.
Против мужчины возбудили уголовное дело за незаконное хранение наркотических средств в крупном размере.