Собянин обвинил школьников и туристов в росте заболеваемости коронавирусом

Также он пообещал не вводить новых ограничений из-за коронавируса.

Сергей Собянин обвинил школьников и туристов в росте заболеваемости коронавирусом. Об этом мэр Москвы заявил в эфире телеканала «Россия-1».

«Осенний период. Возвращаются люди из отпусков, школьники вернулись в школы. В этот период надо, как всегда в осенний период, быть осторожными, соблюдать санитарные требования, беречь себя», — сказал Собянин.

Также он пообещал не вводить новых ограничений из-за коронавируса.