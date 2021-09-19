Рязанцев предупредили об усилении ветра и дожде
По данным филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в ближайшие 3 часа, с сохранением до конца суток 19 сентября, ночью и утром 20 сентября, ожидается дождь, местами сильный, усиление ветра порывами 13-18 м/с.
Рязанцев предупредили об усилении ветра и дожде. Об этом сообщает сайт ГУ МЧС по Рязанской области.
В ближайшие три часа, с сохранением до конца суток 19 сентября ожидается дождь, местами сильный. Ветер усилится до порывов скоростью 13-18 м/с.
Аналогичная погода ожидается ночью и утром 20 сентября