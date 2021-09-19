Россиянам напомнили о грядущих четырех выходных днях

Отдыхать предстоит четыре дня подряд: 4, 5, 6 и 7 ноября. Сам праздник, 4 ноября, а 5 ноября (пятница) станет выходным из-за переноса выходного со 2 января этого года.