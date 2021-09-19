Дети по всему миру начали массово заражаться малоизвестным вирусом

Врачи из США, Японии, Швейцарии и Великобритании обнаружили у детей случаи массового заражения неизвестным респираторно-синцитиальным вирусом.

Дети по всему миру начали массово заражаться малоизвестным вирусом. Об этом сообщает BBC.

Врачи из США, Японии, Швейцарии и Великобритании обнаружили у детей случаи массового заражения неизвестным респираторно-синцитиальным вирусом. Он вызывает заболевание дыхательных путей. Ученые отмечают, что из-за ковида дети не выработали иммунитет против нового вируса.

«Это нас удивило. Мы знали, что на это стоит обратить внимание, но не думали, что больных будет так много», — рассказал врач из Университетской клиники Цюриха в Швейцарии Кристоф Бергер.