В Рязанской области за сутки от коронавируса умерли шесть человек

Всего с начала пандемии от коронавируса умерли 1 042 рязанца. За сутки зарегистрировали 105 новых случаев заболевания, всего — 40 785. Выздоровели за сутки 129 рязанцев, всего — 37 371.

В Рязанской области за сутки от коронавируса умерли шесть человек. Об этом в субботу, 18 сентября, сообщили в федеральном оперштабе.

Всего с начала пандемии от коронавируса умерли 1 042 рязанца. За сутки зарегистрировали 105 новых случаев заболевания, всего — 40 785. Выздоровели за сутки 129 рязанцев, всего — 37 371.