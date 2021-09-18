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В России запустили производство вакцины AstraZeneca против COVID-19 для экспорта
Производством занимается российская фармацевтическая компания «Р-Фарм» по лицензии Оксфордского университета и AstraZeneca.

В России запустили производство вакцины AstraZeneca против COVID-19 для экспорта. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на первого замглавы Минпромторга Василия Осьмакова.

Производством занимается российская фармацевтическая компания «Р-Фарм» по лицензии Оксфордского университета и AstraZeneca.

«В России уже производятся иностранные вакцины, на „Р-Фарм“ AstraZeneca производится вполне себе под экспортные контракты», — сказал Осьмаков. — Что касается внутреннего рынка, мы обеспечены собственными продуктами в полном объеме. Все возможно, в будущем особенно, но здесь и сейчас на волне ажиотажного спроса мы работаем со своими производствами, поддерживаем свою фарму".