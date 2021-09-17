В Рязанской области за сутки от коронавируса скончались четыре человека

За сутки ковид выявили у 101 человека, выздоровело — 126 рязанцев. За все время переболели коронавирусом 40 680 человек, а вылечилось — 37 242. Всего с начала пандемии от коронавируса умерли 1 036 рязанцев.

В Рязанской области жертвами коронавируса стали четыре человека. Данные в пятницу, 17 сентября, опубликовал федеральный оперштаб.

За сутки ковид выявили у 101 человека, выздоровело — 126 рязанцев. За все время переболели коронавирусом 40 680 человек, а вылечилось — 37 242.

Всего с начала пандемии от коронавируса умерли 1 036 рязанцев.