В Рязани проголосовал на выборах замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров

Он голосовал на участке № 1019, к которому прикреплено Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени В. Ф. Маргелова.

В Рязани на избирательный участок пришел проголосовать на выборы депутатов Госдумы замминистра обороны России генерал-майор Юнус-Бек Евкуров. Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщили РИА Новости .

Он голосовал на участке № 1019. Сообщается, что к нему прикреплено Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени В. Ф. Маргелова . Его он окончил в 1989 году.

Отметим, что в эту пятницу, 17 сентября, стартовало голосование на думских выборах. Оно продлится до 19 сентября.