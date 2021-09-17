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Рязанцы пожаловались на очередь в детской поликлинике № 2
«Кто-то не выдерживает и уходит, другие вынуждены из-за бумажек-справок терпеть. Люди ругаются, дети уставшие орут», — заявила автор фотографии.

Рязанцы пожаловались на очередь в детской поликлинике № 2. Соответствующее сообщение опубликовали в пятницу, 17 сентября.

«Кто-то не выдерживает и уходит, другие вынуждены из-за бумажек-справок терпеть. Люди ругаются, дети уставшие орут», — заявила автор фотографии.

Отметим, что детская городская поликлиника № 2 находится на улице Циолковского.