Рязанцы пожаловались на очередь в детской поликлинике № 2
«Кто-то не выдерживает и уходит, другие вынуждены из-за бумажек-справок терпеть. Люди ругаются, дети уставшие орут», — заявила автор фотографии.
Рязанцы пожаловались на очередь в детской поликлинике № 2. Соответствующее сообщение опубликовали в пятницу, 17 сентября.
«Кто-то не выдерживает и уходит, другие вынуждены из-за бумажек-справок терпеть. Люди ругаются, дети уставшие орут», — заявила автор фотографии.
Отметим, что детская городская поликлиника № 2 находится на улице Циолковского.