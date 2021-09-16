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В Рязанскую область дополнительно поступит более 35 миллионов на лечение больных коронавирусом
Средства пойдут на приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с COVID-19, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях.

Рязанская область дополнительно получит 35,6 миллионов рублей на лечение больных с COVID-19. Такое заявление сделал председатель бюджетного Комитета Госдумы России, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.

Депутат отметил, что средства пойдут на приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с COVID-19, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях.

«Рязанская область получит более 35,6 миллионов рублей. Эта сумма пойдет на борьбу с коронавирусом. Сохранение жизни и здоровья людей обозначено президентом России, как первоочередная задача, вокруг которой построены все приоритеты социального государства. И эта инициатива Владимира Путина обязательно будет выполнена», — подчеркнул Андрей Макаров.

В свою очередь губернатор Николай Любимов отметил, что эта финансовая поддержка значима и своевременна для региона.

«Получение дополнительных средств позволит повысить качество медпомощи рязанцам, больным коронавирусной инфекцией, обеспечит своевременность ее оказания. И это еще один шаг на пути борьбы с пандемией», — сказал глава региона.