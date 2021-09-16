В Рязанской области за сутки от коронавируса умерли шесть человек

Об этом в четверг, 16 сентября, сообщили в федеральном оперштабе.

В Рязанской области за сутки от коронавируса умерли шесть человек. Об этом в четверг, 16 сентября, сообщили в федеральном оперштабе.

Всего с начала пандемии от коронавируса умерли 1 032 рязанца. За сутки зарегистрировали 99 новых случаев заболевания, всего — 40 579. Выздоровели за сутки 13 рязанцев, всего — 37 116.

В России за сутки выявили 19 594 новых случая заражения, всего — 7 214 520. Выздоровели за сутки 17 326 человек, всего — 6 452 398. Умерли за сутки 794 человека, всего — 195 835.