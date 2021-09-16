В Рязани засняли перебегавшую дорогу перед машиной школьницу

Инцидент случился на улице Новоселов недалеко от ТЦ «Алина» и детской поликлиники.

В Рязани камера видеорегистратора засняла, как школьница перебежала дорогу перед проезжающей машиной. Кадры разместили в социальных сетях.

Инцидент случился на улице Новоселов недалеко от ТЦ «Алина» и детской поликлиники.

На кадрах видно, что ребенок стоял на краю дороги и в последний момент решил пробежать перед проезжающим автомобилем. Водитель успел среагировать и избежать ДТП.