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Губернатор Владимирской области написал заявление об отставке
РБК сообщает, что о своем решении он объявит после того как ЦИК подведет итоги думских выборов. Пресс-секретарь губернатора Ольга Петрова назвала информацию об отставке Сипягина «фейком».

Губернатор Владимирской области написал заявление об отставке. Об этом пишет РБК.

Источник близкий к руководству региона сообщил РБК, что Владимир Сипягин после выборов перейдет в Госдуму. О своем решении он объявит после того как ЦИК подведет итоги думских выборов.

По словам издания, на место Сипягина рассматривают кандидатуры депутата Госдумы от Калужской области Александра Авдеева, главы округа Муром Владимирской области Евгения Рычкова и гендиректора «Газпром газораспределение Владимир» Алексея Конышева.

Сообщается также, что пресс-секретарь губернатора Ольга Петрова назвала информацию об отставке Сипягина «фейком».

Фото gubernator33.ru