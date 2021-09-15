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В Рязанской области 86-летняя пенсионерка не вернулась домой
Волонтеры пишут, что Надежда Лебощина ушла из дома в селе Огородниково Спасского района в среду, 15 сентября

В рязанской области ищут 86-летнюю Надежду Васильевну Лебощину. Сообщения о поиске пенсионерки и о том, что требуется помощь добровольцев, появились в соцсетях поискового отряда «ЛизаАлерт».

Волонтеры пишут, что Надежда Лебощина ушла из дома в селе Огородниково Спасского района в среду, 15 сентября.

Была одета в зеленый плащ, темный платок.

Рост женщины 165 сантиметров, худощавого телосложения. Волосы короткие, седые.

Особо отмечается, что пенсионерка может страдать потерей памяти.

Добровольцы просят всех, кто видел Надежду Лебощину, звонить по телефонам 8 (800)700-54-52 или 112