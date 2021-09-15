Двое рязанцев погибли в ДТП в Пензенской области
Авария случилась на трассе М5 в Кузнецком районе.
В Пензенской области произошло ДТП с участием рязанцев. Подробности случившегося во вторник, 14 сентября, приводит портал «
На трассе М5 в Кузнецком районе столкнулись легковушка Datsun и «КАМАЗ». По данным портала, в легковушке находились двое рязанцев. Они погибли на месте.
«В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля Datsun скончались на месте», — сказали в региональном УМВД.
Сообщается, что иномаркой управляла 37-летняя женщина, на пассажирском кресле находился 43-летний мужчина.
По предварительным данным, трагедия произошла из-за выезда на встречную полосу одного из участников аварии.