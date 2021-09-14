В Рязани неизвестные обокрали машину на парковке

Требуется помощь очевидцев.

В Рязани неизвестные обокрали «ВАЗ 2114». Пост об этом во вторник, 14 сентября, разместили в группе « Подслушано у водителей Рязани ».

Инцидент случился у дома № 33 на улице Московской. Автор публикации отметил, что неизвестные разбили стекло, украли все документы на машину и магнитолу.

Требуется помощь очевидцев. Всех, кто располагает информацией, просят написать Даниилу Першину .

В комментариях под размещенной публикацией рязанцы написали о похожих случаях. Подобный инцидент произошел по тому же адресу, еще один — по улице Забайкальской.

Фото Даниила Першина