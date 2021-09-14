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У рязанских маршруток № 62 и № 62а изменили конечную остановку
Теперь общественный транспорт будет следовать до Олимпийского городка. В мэрии также предупредили об изменении схемы движения другого популярного маршрута.

В Рязани изменили конечную остановку маршруток № 62 и № 62а. Об этом во вторник, 14 сентября, сообщает сайт мэрии.

Маршруты этого общественного транспорта продлят до Олимпийского городка. Тем самым путь следования маршруток №№ 62 и 62а будет проходить по улицам Кальная, Касимовское шоссе, Тимуровцев, Зубковой до Олимпийского городка. В обратном направлении — по улицам Тимакова, Новоселов, Тимуровцев.

Для посадки и высадки пассажиров организованы новые остановочные пункты на улице Тимуровцев в районе дома № 5 корпус 5 и на улице Новоселов в районе дома № 5. Кроме того, в мэрии сообщили об увеличении общего количества автобусов на пять единиц.

Тем самым район будут обслуживать дополнительные маршруты, на которых жители смогут без пересадки доехать до района Горрощи.

Кроме того, городская администрация предупреждает, что в связи с изменениями, маршрутки №№ 65, 65а и 65б будут следовать ДПР-5. То есть от остановочного пункта «Шереметьево» в конечный остановочный пункт автобусы следуют по улицам Новоселов, Шереметьевской, Песоченской через остановочные пункты «Сбербанк», «улица Новоселов, 54», «улица Новоселов, 60», Дубовая Роща, улица Песоченская в прямом и обратном направлении. Количество машин на маршрутах составит 14 единиц.

Изменения вступят в силу с 16 сентября.