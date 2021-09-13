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В 45 рязанских образовательных учреждениях введен карантин из-за коронавируса
Противоэпидемические меры введены в 21 школе, 14 детсадах, в шести ссузах и четырех вуза Рязанской области. Речь идет о единичных случаях заболевания в образовательных учреждениях.

В 45 рязанских образовательных учреждениях введен карантин из-за коронавируса. Об этом в понедельник, 13 сентября, РЗН. инфо сообщили в региональном оперштабе.

Противоэпидемические меры введены в 21 школе, 14 детсадах, в шести ссузах и четырех вуза Рязанской области. Речь идет о единичных случаях заболевания в образовательных учреждениях.

«В целях предотвращения распространения проводятся противоэпидемические мероприятия», — добавили в оперштабе.