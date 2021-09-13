В 45 рязанских образовательных учреждениях введен карантин из-за коронавируса

Противоэпидемические меры введены в 21 школе, 14 детсадах, в шести ссузах и четырех вуза Рязанской области. Речь идет о единичных случаях заболевания в образовательных учреждениях.