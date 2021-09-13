Россиян предупредили о сильном похолодании в ближайшие дни

Столбики термометра опустятся на два-четыре градуса ниже нормы.

Жителей центральной России предупредили о похолодании в ближайшие дни. Соответствующее заявление в понедельник, 13 сентября, сделал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Его слова приводит RT .

По его словам, в ЦФО придет «глубокая холодная яма». Столбики термометра опустятся на два-четыре градуса ниже нормы.

При этом ухудшение погоды ожидается с вечера понедельника, 13 сентября. Во вторник, 14 сентября, температура составит +10…+12 градусов.

«Происходят достаточно серьезные и кардинальные изменения синоптической ситуации, потому что на место циклона, который быстро уходит на Полярный Урал, приходит гребень высокого давления с восточными и северо-восточными ветрами, которые будут довлеть над северной половиной большей части европейской территории России, в первую очередь над ЦФО», — заявил Шувалов.