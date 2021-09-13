Дело об убийстве рязанского бизнесмена Громова рассмотрели в Верховном суде

После кассационного рассмотрения Верховный суд оставил без изменения приговор в отношении Романа Милюхина, а кассационную жалобу защитника — без удовлетворения.

Дело об убийстве рязанского бизнесмена Громова рассмотрели в Верховном суде. Об этом сообщила пресс-служба рязанского областного суда.

Суд рассмотрел приговор рязанского областного суда по делу об убийстве по найму руководителя «Рязаньтрансавто» Алексея Громова в кассационном порядке.

Суд установил, что Самвел Хачатуров, Роман Милюхин и Андрей Виноградов согласились убить Громова за деньги. Для этого они купили огнестрельное оружие и патроны. В сентябре 2019 года двое мужчин остановили автомобиль, за рулем которого был потерпевший, и несколько раз выстрелили из пистолета в голову и туловище бизнесмена. Чтобы скрыть преступление, подсудимые уничтожили знаки автомобиля, номера кузова и двигателя.

Хачаурову назначили 14 лет лишения свободы, Михюлину — 12 лет лишения свободы. Дело рассматривали в особом порядке. Виноградову назначили 11 лет лишения свободы.

Также суд удовлетворил иск потерпевшей о компенсации морального вреда в размере один млн рублей.

Первый апелляционный суд изменил приговор рязанского областного суда и смягчил Милюхину наказание, назначив 11 лет и девять месяцев лишения свободы.

После кассационного рассмотрения Верховный суд оставил без изменения приговор в отношении Романа Милюхина, а кассационную жалобу защитника — без удовлетворения.