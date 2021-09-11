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Попова оценила вероятность отмены масочного режима в России
Попова заявила, что главный инструмент — это вакцина, который надо использовать, чтобы приблизить момент отмены масочного режима.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что пока нет оснований отмены масочного режима. Об этом она сообщила на фестивале «Таврида. АРТ» в Крыму, передает РИА Новости.

По ее словам, возвращение в «доковидную эпоху» возможно, когда люди перестанут заражаться коронавирусом.

Попова заявила, что главный инструмент — это вакцина, который надо использовать, чтобы приблизить момент отмены масочного режима.