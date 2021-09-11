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Опубликован прогноз погоды на неделю в Рязанской области
На следующей неделе в Рязанской области дневные температуры в Рязанской области опустятся до +13 градусов.

На следующей неделе в Рязанской области дневные температуры в Рязанской области опустятся до +13 градусов. Об этом сообщил сайт Гидрометцентра России.

В понедельник, 13 сентября, ожидается до +24 градусов днем, ночью +13 градусов. Возможна облачность, осадки не ожидаются.

В ночь на вторник, 14 сентября, синоптики пообещали до +13 градусов и небольшой дождь. Днем будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура будет достигать до +19 градусов.

В ночь на среду, 15 сентября, похолодает до +7 градусов. Днем облачно с прояснениями, до +15 градусов. Осадки не ожидаются.

В ночь на субботу, 16 сентября, температура опустится до +4 градусов. Днем ожидается до +13 градусов, без осадков.

В пятницу ночью будет до +5 градусов, днем +13 градусов, без осадков.