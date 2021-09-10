В Ухоловском районе сгорел жилой дом, есть пострадавший

Сообщение о возгорании поступило в 19:55. Горел жилой деревянный дом с шиферной кровлей. Сгорели дом и хозпостройка.

Вечером в четверг, 9 сентября, в населенном пункте Поляки Ухоловского района произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 19:55. Горел жилой деревянный дом с шиферной кровлей. Сгорели дом и хозпостройка.

Есть пострадавший. На тушение выезжали два автомобиля и пять человек личного состава противопожарной службы.

В МЧС рассказали о пострадавшем.