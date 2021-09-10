В Ухоловском районе сгорел жилой дом, есть пострадавший
Сообщение о возгорании поступило в 19:55. Горел жилой деревянный дом с шиферной кровлей. Сгорели дом и хозпостройка.
Вечером в четверг, 9 сентября, в населенном пункте Поляки Ухоловского района произошел пожар. Об этом сообщила
Сообщение о возгорании поступило в 19:55. Горел жилой деревянный дом с шиферной кровлей. Сгорели дом и хозпостройка.
Есть пострадавший. На тушение выезжали два автомобиля и пять человек личного состава противопожарной службы.
В МЧС рассказали о пострадавшем.