В Рязанской области продлили коронавирусные ограничения до 27 сентября

Согласно распоряжению, до 27 сентября продлен запрет на работу общепита с 1:00 до 6:00. При этом, им разрешают работать на вынос. До этой же даты в области продлили режим самоизоляции для неработающих граждан старше 65 лет. Работающим пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями также рекомендуется соблюдать эти ограничения.

Николай Любимов внес изменение в «карантинное» распоряжение. Новую редакцию документа № 265 опубликовали в пятницу, 10 сентября.

Согласно распоряжению, до 27 сентября продлен запрет на работу общепита с 1:00 до 6:00. При этом, им разрешают работать на вынос.

До этой же даты в области продлили режим самоизоляции для неработающих граждан старше 65 лет. Работающим пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями также рекомендуется соблюдать эти ограничения.