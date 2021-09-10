В Рязанской области четыре человека умерли от коронавируса

Об этом в пятницу, 10 сентября, сообщили в федеральном оперштабе.

В Рязанской области четыре человека умерли от коронавируса. Об этом в пятницу, 10 сентября, сообщили в федеральном оперштабе.

Всего в Рязанской области с начала пандемии умерли 1 002 человека. За сутки заразились коронавирусом 100 человек, всего — 39 974. Выздоровели за сутки 131 человек, всего — 36 422.

В России за сутки коронавирусом заразились 18 341 человек, всего с начала пандемии — 7 102 625. Выздоровели за сутки 17 121 человек, всего — 6 357 272. Умерли за сутки 789 человек, всего — 191 165.