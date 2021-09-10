В Рязани взломщик магазина надел пакет на голову, чтобы спрятаться от полиции

Оперативники посмотрели записи с камер наблюдения на ближайших магазинах. Они нашли фрагмент, на котором мужчина идет к месту преступления, а на его голове надет полиэтиленовый пакет.

Полиция задержала подозреваемого в краже из магазина со взломом. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию утром 9 сентября обратился предприниматель, который организовал работу магазина запчастей на улице Лермонтова. Он нашел следы взлома на окне помещения и пропажу денег из кассы и системного блока служебного компьютера.

Полиция осмотрела магазин и увидела, что злоумышленник проник внутрь, отжав оконную раму. Взломщик достал из кассы все содержимое — 455 рублей. Полиция предположила, что из-за этого он решил захватить с собой системный блок компьютера.

Оперативники посмотрели записи с камер наблюдения на ближайших магазинах. Они нашли фрагмент, на котором мужчина идет к месту преступления, а на его голове надет полиэтиленовый пакет.

Полиция предположила, что мужчина захотел скрыть внешность, так как ранее попадал под поле зрения правоохранительных органов.

«Однако изменить себя до неузнаваемости ему не удалось. Опытные оперативники вспомнили рецидивиста с такой же походкой. Цепкая память профессиональных сыщиков натренирована на выявление таких подробностей и совпадений» — отметили в сообщении.

Полиция предположила, что к краже причастен 32-летний рязанец, который ранее был судим за кражи, в том числе со взломом окон.

Мужчину нашли и выяснили, что ночью его не было дома несколько часов, чего было достаточно, чтобы забраться в магазин.

Оперативники после осмотра квартиры обошли дворы и нашли в кустарнике системный блок. Похищенное изъяли, злоумышленника задержали.

По предварительной информации, рецидивист пару дней назад «присмотрел» магазин, здание показалось ему удобным для взлома. Он решил «закамуфлироваться» и для этого надел пакет на голову. Так как денег в кассе было немного, мужчина решил забрать системный блок и спрятал его в ближайшем кустарнике.