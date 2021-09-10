У жителя Милославского района изъяли газовый пистолет, переделанный под боевой

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК Р. Ф. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

У жителя Милославского района изъяли газовый пистолет, переделанный под боевой. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Сотрудники полиции получили информацию, что 37-летний житель села Воейково хранит в своем гараже пистолет. Об этом полицейским сообщил один из гостей дома, который увидел оружие в ящике для инструментов.

Оперативники нашли у мужчины коробку с газовым пистолетом. Экспертиза установила, что оружие переделали под боевое для путь калибра 4,5 миллиметров. Также выяснилось, что из него недавно стреляли.

Пистолет изъяли. Мужчину задержали. Полицейские выясняют личность злоумышленника, который переделал оружие под боевое.