\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 10
18°
Сбт, 11
16°
Вск, 12
23°
ЦБ USD 72.76 -0.37 11/09
ЦБ EUR 86.15 -0.32 11/09
Нал. USD 72.52 / 73.50 14:55
Нал. EUR 85.85 / 86.44 14:55
Новости
Публикации
Новый руководитель операционного центра Ситибанка: о первых местах в р...
В Рязани работает множество филиалов различных банков....
Вчера 16:17
1 266
Ректор Рязанского медуниверситета об отмене ЕГЭ, модных специальностях...
Редакции РЗН. инфо стало интересно, какие сейчас специа...
Вчера 12:54
1 538
Рязанский губернатор привел примеры, как бережливые технологии сохрани...
После пленарного заседания форума «Вектор производитель...
Вчера 11:18
1 548
Комбайн Т500 — надежная и высокопроизводительная машина
На прошедшем в конце августа демопоказе возможностей но...
Вчера 15:05
1 123
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
У жителя Милославского района изъяли газовый пистолет, переделанный под боевой
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК Р. Ф. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

У жителя Милославского района изъяли газовый пистолет, переделанный под боевой. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Сотрудники полиции получили информацию, что 37-летний житель села Воейково хранит в своем гараже пистолет. Об этом полицейским сообщил один из гостей дома, который увидел оружие в ящике для инструментов.

Оперативники нашли у мужчины коробку с газовым пистолетом. Экспертиза установила, что оружие переделали под боевое для путь калибра 4,5 миллиметров. Также выяснилось, что из него недавно стреляли.

Пистолет изъяли. Мужчину задержали. Полицейские выясняют личность злоумышленника, который переделал оружие под боевое.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК Р. Ф. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.