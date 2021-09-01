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В Москве пересадка на наземном общественном транспорте станет бесплатной
Горожане смогут сделать бесплатную пересадку в течение 90 минут.

В Москве изменят тарифы для пересадки на наземном общественном транспорте. В течение 90 минут пересадка станет бесплатной. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Таким образом московские власти планируют сократить расходы горожан. Для тех, кто ездит постоянно, годовая экономия составит около 11 тысяч рублей.

«Кроме того, эта мера привлечет на наземный транспорт новых пассажиров. Ведь многие люди выбирали пусть более длинный и неудобный, но менее дорогой маршрут. Теперь они смогут сэкономить и время, и деньги. Городской наземный транспорт готов к увеличению пассажиропотока», — отметил мэр.