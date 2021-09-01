В Чучковском районе произошло смертельное ДТП с мотоциклистом
ДТП произошло примерно в 19:30 на 2-м километре дороги «Аладьино — Красное Озеро — Никоново». 41-летний житель Чучковского района на мотоцикле «Урал» без «прав» не справился с управлением и съехал в кювет.
Во вторник, 31 августа, в Чучковском районе произошло смертельное ДТП с мотоциклистом. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло примерно в 19:30 на 2-м километре дороги «Аладьино — Красное Озеро — Никоново». 41-летний житель Чучковского района на мотоцикле «Урал» без «прав» не справился с управлением и съехал в кювет. Транспортное средство перевернулось.
Мотоциклист скончался на месте от полученных травм.
Проводится проверка, обстоятельства ДТП уточняются.