В Чучковском районе произошло смертельное ДТП с мотоциклистом

ДТП произошло примерно в 19:30 на 2-м километре дороги «Аладьино — Красное Озеро — Никоново». 41-летний житель Чучковского района на мотоцикле «Урал» без «прав» не справился с управлением и съехал в кювет.