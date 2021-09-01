\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 01
22°
Чтв, 02
13°
Птн, 03
15°
ЦБ USD 73.28 -0.29 01/09
ЦБ EUR 86.67 -0.14 01/09
Нал. USD 73.03 / 74.00 12:29
Нал. EUR 86.2 / 86.9 12:29
Новости
Публикации
Мать пропавшей рязанки Елены Логуновой рассказала о последней встрече...
Официальная информация о том, при каких обстоятельствах...
Вчера 12:34
3
21 808
Жильцам горевшего дома на улице Черновицкой приходится проветривать до...
Утром 27 августа около дома № 4 по улице Черновицкой во...
27 августа 12:56
1
5 637
Что изменится в рязанских школах с 1 сентября
В новом учебном году рязанские школы начнут свою работу...
26 августа 16:24
14 730
РЗН.Инфо публикует подсказки для тех, кто ищет в рязанском лесу слиток...
Рязанцы могут отыскать в лесу 12 тайников с ценными при...
25 августа 13:47
7 208
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Умер врач высшей категории Анатолий Малыгин
Он был одним из основателем последипломного образования в РязГМУ.

В Рязани скончался один из основателей последипломного образования в РязГМУ, доцент кафедры факультетской терапии, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Анатолий Малыгин. Об этом в среду, 1 сентября, сообщает сайт учреждения.

Анатолий Малыгин работал в медицинском университете с 1965 года. Начинал карьеру в вузе ассистентом и прошел путь до заведующего кафедрой физиотерапии. С 2004 года и до конца жизни трудился доцентом кафедры факультетской терапии имени профессора В. Я. Гармаша.

За свою жизнь он подготовил и опубликовал более 170 научных работ. Он также был отмечен званием Отличник здравоохранения Российской Федерации и награжден благодарностью Министерства здравоохранения Российской Федерации (2002 год), почетной грамотой Министерства здравоохранения Рязанской области (2013 год), почетной грамотой губернатора Рязанской области (2015 год).

Фото с сайта РязГМУ