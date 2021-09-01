Умер врач высшей категории Анатолий Малыгин

Он был одним из основателем последипломного образования в РязГМУ.

В Рязани скончался один из основателей последипломного образования в РязГМУ, доцент кафедры факультетской терапии, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Анатолий Малыгин. Об этом в среду, 1 сентября, сообщает сайт учреждения .

Анатолий Малыгин работал в медицинском университете с 1965 года. Начинал карьеру в вузе ассистентом и прошел путь до заведующего кафедрой физиотерапии. С 2004 года и до конца жизни трудился доцентом кафедры факультетской терапии имени профессора В. Я. Гармаша .

За свою жизнь он подготовил и опубликовал более 170 научных работ. Он также был отмечен званием Отличник здравоохранения Российской Федерации и награжден благодарностью Министерства здравоохранения Российской Федерации (2002 год), почетной грамотой Министерства здравоохранения Рязанской области (2013 год), почетной грамотой губернатора Рязанской области (2015 год).

Фото с сайта РязГМУ