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На шести рязанских улицах отключили воду
Отключение связано с аварийно-восстановительными работами.

В Рязани отключили холодное водоснабжение на шести улицах. Об этом в среду, 1 сентября, сообщает сайт мэрии.

Воды не будет до 17:00 по адресам:



  • улица Большая, дома №№ 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82;

  • улица Полевая;

  • улица Старое Село, дома с № 15 по 87, а также дома с № 46 по 86.


До 18:00 холодного водоснабжения не будет на улице Есенина в домах №№ 63, 65, 67, 69.

До 19:00 без воды будут следующие адреса:



  • улица Братиславская, дома № 17/2, 19 корпус 1;

  • улица Островского, дома № 6, 6 корпус 1, 4 (детский сад № 160).


Отключение связано с аварийно-восстановительными работами на водопроводе.