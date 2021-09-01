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Минтруд смягчит правила начисления соцвыплат на детей от трех до семи лет
Отмечается, что сейчас ведомство работает над изменениями правительственного постановления, благодаря которым беременность будет считаться одной из уважительных причин отсутствия заработка.

Минтруд планирует смягчить правила для получения пособий на детей от трех до семи лет и выплат одиноким родителям от восьми до 17 лет. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на замминистра труда и социальной защиты Ольгу Баталину.

Отмечается, что сейчас ведомство работает над изменениями правительственного постановления, благодаря которым беременность будет считаться одной из уважительных причин отсутствия заработка.

По словам Баталиной, предлагается считать период беременности объективной причиной для отсутствия заработка при применении правила нулевого дохода.

Также собеседник отметила, что проблема обострилась еще в период пандемии COVID-19. Изменения в правила предоставления выплат планируют внести до конца года.