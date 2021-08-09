В Рязанской области пропал 35-летний мужчина

Мужчина пропал в селе Бусаево Клепиковского района Рязанской области. Он выехал на серебристом автомобиле Lada Largus с номером р033тм62.

В Рязанской области пропал 35-летний Илья Владимирович Трунин. Об этом сообщили в рязанском поисково-спасательном отряде «Мещера».

Мужчина пропал в селе Бусаево Клепиковского района Рязанской области. Он выехал на серебристом автомобиле Lada Largus с номером р033тм62.

С 8 августа о нем ничего неизвестно.

Приметы: рост 160-165 см, на вид 35-40 лет, среднего телосложения, короткие темные волосы с сединой на висках, голубые глаза, уши поломаны. Одежда: оранжевая футболка без рукавов, шорты джинсовые до колен, шлепанцы резиновые, черные.

Всех, кому известная информация о мужчине, попросили обращаться по номеру +7 (4912)51-21-71.