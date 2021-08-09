В Рязани почтили память милиционера, погибшего при нападении на «Джинсовый мир»

Нападение произошло 7 августа 1999 года в рязанском магазине «Джинсовый мир» на улице Островского. Там сработала «тревожная кнопка». На место выехала группа задержания, в составе которой был старший сержант милиции Роман Лукьянов. Патрульный автомобиль подъезжал к магазину, неизвестные открыли по нему огонь из придорожных кустов.

В Рязани почтили память сотрудника вневедомственной охраны Романа Лукьянова, погибшего от рук бандитов при нападении на магазин «Джинсовый мир». Об этом сообщили в региональном управлении Росгвардии.

Панихида прошла на Аллее героев Новогражданского кладбища.

«Каждый год 7 августа в память о Романе Лукьянове мы проводим торжественную церемонию развода заступающих на службу нарядов», — отметил врио начальника отдела вневедомственной охраны по Рязани подполковник полиции Михаил Бозванов.

Нападение произошло 7 августа 1999 года в рязанском магазине «Джинсовый мир» на улице Островского. Там сработала «тревожная кнопка». На место выехала группа задержания, в составе которой был старший сержант милиции Роман Лукьянов. Патрульный автомобиль подъезжал к магазину, неизвестные открыли по нему огонь из придорожных кустов.

Роман Лукьянов получил тяжелое огнестрельное ранение, он погиб на месте. Его напарник открыл ответный огонь, после чего преступники скрылись. Позже выяснилось, что в банде было семь человек, которые уже совершили несколько тяжких преступлений. Их задержали и назначили наказание.

Старшего сержанта милиции Романа Лукьянова наградили орденом «Мужества» посмертно за самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга.