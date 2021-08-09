«Почта России» переходит на электронные извещения о посылках

Те пользователи, у которых есть простая электронная подпись, могут забрать посылку в тот же час с момента обработки входящей почты.

«Почта России” переходит на электронные извещения о посылках. Те пользователи, у которых есть простая электронная подпись, могут забрать посылку в тот же час с момента обработки входящей почты.

Как сообщает пресс-служба отделения «Почты России”, электронное извещение — это бесплатный сервис в виде СМС, Push-уведомления в мобильном приложении «Почты России” или письма на электронную почту. Электронное извещение в любом виде поступает клиенту максимум через час с момента завершения обработки входящей почты в отделении почтовой связи.

«Когда адресованное вам отправление готово к вручению в отделении почтовой связи, достаточно просто назвать номер отправления оператору”, — сообщили в пресс-службе.

Подключить услугу можно в том случае, если у клиента уже есть простая электронная подпись. Сделать это можно тремя вариантами:

в мобильном приложении в разделе «Мой профиль” - «Перейти на электронные извещения”;

в личном кабинете на сайте «Почты России” в разделе «Услуги и уведомления” - «Электронные извещения” - «Подключить услугу”;

заполнить и подписать заявление в любом почтовом отделении.

В случае, если у клиента подключена услуга «Электронные извещения”, но изменился номер телефона, электронный адрес или адрес проживания, необходимо с паспортом обратиться в любое почтовое отделение. Оператор внесет обновленные данные в программу и напечатает новое заявление.

Если у клиента нет доступа в интернет, ему приходит СМС-сообщение. Остальные уведомления в виде Push-сообщений и электронного письма придут после того, как возобновится доступ к сети.

Электронное извещение не поступит, если посылка была отправлена до подключения услуги. В случае любой ошибки пользователь получит бумажное извещение и в любом случае сможет забрать свою посылку.

Более подробная информация о дистанционных услугах Почты России размещена на официальном сайте pochta.ru.