В Шереметьево пьяный пассажир залез в устройство для транспортировки багажа

В московском аэропорту Шереметьево пьяный мужчина покатался внутри здания по лентам для транспортировки багажа. Видео опубликовали в соцсетях в воскресенье, 8 августа.

В московском аэропорту Шереметьево пьяный мужчина покатался внутри здания по лентам для транспортировки багажа. Видео опубликовали в соцсетях в воскресенье, 8 августа, но сообщается, что инцидент произошел в конце июля.

Молодой человек пытался попасть на летное поле. На кадрах видно, что он вылез прямо на движущуюся ленту и не удержался на ней. Мужчину пришлось извлекать из устройства для сканирования багажа.

Пассажира задержали полицейские.