В Шереметьево пьяный пассажир залез в устройство для транспортировки багажа
В московском аэропорту Шереметьево пьяный мужчина покатался внутри здания по лентам для транспортировки багажа. Видео опубликовали в соцсетях в воскресенье, 8 августа.
В московском аэропорту Шереметьево пьяный мужчина покатался внутри здания по лентам для транспортировки багажа. Видео опубликовали в соцсетях в воскресенье, 8 августа, но сообщается, что инцидент произошел в конце июля.
Молодой человек пытался попасть на летное поле. На кадрах видно, что он вылез прямо на движущуюся ленту и не удержался на ней. Мужчину пришлось извлекать из устройства для сканирования багажа.
Пассажира задержали полицейские.