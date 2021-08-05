Электронные ценники КРЭТ стали одним из лучших проектов программы «Вектор» Академии Ростеха

Проект государственного рязанского приборного завода (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) «Электронные графические ценники «ESL» стал одним из победителей программы «Вектор» Академии Ростеха. Система электронных ценников не имеет отечественных аналогов, обладает возможностью дистанционного управления и автоматического обновления данных, что делает ее особенно актуальной для крупных торговых сетей. В рамках бизнес-акселератора Госкорпорации проект получит финансирование на реализацию перспективной разработки концерна.

Разработка позволит заменить в организациях торговли классические бумажные ценники, при этом позволит не только снизить трудозатраты сотрудников, но и повысить уровень сервиса — автоматическое обновление данных гарантирует точное отображение актуальной стоимости товара и его ключевых характеристик. Более того, ценники также обладают встроенными световыми и звуковыми индикаторами, кнопкой вызова продавца.

Изменение информации о товаре осуществляется дистанционно по команде удаленной головной организации, которая взаимодействует с базой, установленной в торговом зале. Радиус её действия в торговом зале составляет не менее 40 метров, одно устройство может охватывать 65 тысяч ценников. При этом в качестве базы могут быть использованы смартфоны, планшеты, персональные компьютеры или любые иные устройства, использующие для связи с ценниками на прилавках Bluetooth v.5.0.

Система электронных ценников интегрирована с 1С, не требует дополнительной инфраструктуры и может управляться со смартфона. Дополнительно база позволяет подключать датчики пожарной и охранной сигнализации, системы видеонаблюдения, звуковое и музыкальное сопровождение работы торгового зала.

«Внедрение системы электронных ценников поможет торговым сетям значительно снизить операционные расходы, повысить уровень обслуживания клиентов. Открытая аппаратная и программная архитектура платформы гарантирует высокую универсальность разработки — система легко модифицируется под требования конкретной торговой сети, обеспечивает высокую надежность круглосуточной эксплуатации», — отметил генеральный директор концерна Радиоэлектронные технологии, куратор новгородского и марийского отделений Союзмаш России Николай Колесов.

Справка:

Концерн Радиоэлектронные технологии (КРЭТ) — крупнейший российский холдинг в радиоэлектронной отрасли. Образован в 2009 году. Входит в состав Госкорпорации Ростех. Основные направления деятельности: разработка и производство систем и комплексов бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) для гражданской и военной авиации, радиолокационных станций (РЛС) воздушного базирования, средств государственного опознавания (ГО), комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), измерительной аппаратуры различного назначения (ИА). Кроме того, предприятия Концерна выпускают современную бытовую и медицинскую технику, оборудование и системы управления для ТЭК, транспорта и машиностроения. В Концерн входят более 65 научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и серийных заводов, расположенных на территории 29 субъектов Р. Ф. Количество сотрудников — около 43 тыс. человек.