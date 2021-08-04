В рязанском медуниверситете появилась вакцина «Спутник Лайт»

Привиться вакциной можно в прививочном пункте научно-клинического центра вуза.

В РязГМУ поступила вакцина «Спутник Лайт”. Информация об этом в среду, 4 августа, появилась в официальной группе учреждения.

Привиться вакциной можно в прививочном пункте научно-клинического центра вуза. Однокомпонентный препарат подходит как для ревакцинации, так и для вакцинации тех, кто переболел коронавирусом.

У рязанцев также есть возможность вакцинироваться российской вакциной «Спутник V» и «ЭпиВакКороной».

Записаться можно по номерам телефона +7 (4912)72-07-77, +7 (4912)97-18-63 и сообщить врачу о желаемом препарате.