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В рязанском медуниверситете появилась вакцина «Спутник Лайт»
Привиться вакциной можно в прививочном пункте научно-клинического центра вуза.

В РязГМУ поступила вакцина «Спутник Лайт”. Информация об этом в среду, 4 августа, появилась в официальной группе учреждения.

Привиться вакциной можно в прививочном пункте научно-клинического центра вуза. Однокомпонентный препарат подходит как для ревакцинации, так и для вакцинации тех, кто переболел коронавирусом.

У рязанцев также есть возможность вакцинироваться российской вакциной «Спутник V» и «ЭпиВакКороной».

Записаться можно по номерам телефона +7 (4912)72-07-77, +7 (4912)97-18-63 и сообщить врачу о желаемом препарате.