В Старожиловском районе нашли труп мужчины

По предварительной информации, мужчине стало плохо с сердцем. Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

В понедельник, 30 августа, в поселке Рязанские Сады Старожиловского района нашли труп 62-летнего мужчины. Об этом пишет ИД « Пресса ».

Труп нашли около 7 часов утра на улице Дачной у дома № 14.

По предварительной информации, мужчине стало плохо с сердцем.

Старший следователь Кораблинского МСО СУ СКР по Рязанской области Аида Амаханова сообщила, что по факту обнаружения трупа организовали доследственную проверку. Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу.





