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У первой школы и лицея № 4 в Рязани заметили полицейских с собаками
В пресс-службе регионального УМВД пояснили, что сотрудники полиции проводят на территории Рязанской области профилактические мероприятия.

У первой школы и лицея № 4 в Рязани заметили полицейских с собаками. Об этом РЗН. инфо рассказали очевидцы.

Во вторник, 31 августа, полицейских кинологов увидели на улице Горького у школы № 1 и у лицея № 4 на Соборной площади.

В пресс-службе регионального УМВД пояснили, что сотрудники полиции проводят на территории Рязанской области профилактические мероприятия. Они обследуют учебные заведения в преддверии начала учебного года.

Также полицейские проверяют прохожих на соблюдение миграционного законодательства, выявляют граждан, объявленных в региональный и федеральный розыск.

В полиции отметили, что рейдовые мероприятия проводятся во всех районах области.