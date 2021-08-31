Умер рязанец, экс-заместитель председателя Центробанка Владимир Рассказов
О смерти рязанца стало известно 29 августа. По неофициальной информации Рассказов скончался после продолжительной болезни.
Умер рязанец, экс-заместитель председателя Центрального банка России в 1991—1992 годах Владимир Рассказов. Об этом сообщает «
О смерти рязанца стало известно 29 августа. По неофициальной информации Рассказов скончался после продолжительной болезни.
Владимир Рассказов родился 15 декабря 1944 года. Как сообщает портал «