Умер рязанец, экс-заместитель председателя Центробанка Владимир Рассказов

О смерти рязанца стало известно 29 августа. По неофициальной информации Рассказов скончался после продолжительной болезни.

Умер рязанец, экс-заместитель председателя Центрального банка России в 1991—1992 годах Владимир Рассказов. Об этом сообщает « МедиаРязань ».

О смерти рязанца стало известно 29 августа. По неофициальной информации Рассказов скончался после продолжительной болезни.

Владимир Рассказов родился 15 декабря 1944 года. Как сообщает портал « Экономическая летопись России », с 1996 по 2001 годы он руководил был директором рязанского филиала «Агропромбанка» и филиала АКБ «СБС-Агро».























